Einigung im Tarifstreit

Die Boeing-Beschäftigten haben das Angebot des Unternehmens angenommen. (Lindsey Wasson/AP/dpa)

Die Mehrheit der Beschäftigten nahm nach Angaben der Gewerkschaft das Angebot des Unternehmens an. Damit endet ein fast siebenwöchiger Streik. Die Beschäftigten bekommen eine Einmalzahlung von umgerechnet rund 11.000 Euro und ein Einkommensplus von 38 Prozent bei einer Laufzeit von vier Jahren. Der Streik hatte dafür gesorgt, dass seit Mitte September keine Flugzeuge der 737er-Reihe und des Langstreckenjets 777 mehr gebaut werden konnten. Die Produktion soll in den kommenden Tagen wieder anlaufen. Ein Boeing-Sprecher begrüßte die Einigung. Der Konzern steckt seit einiger Zeit in der Krise, unter anderem wegen Qualitätsmängeln. Im Januar war etwa bei einer Boeing-Maschine ein Teil des Rumpfes herausgebrochen.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.