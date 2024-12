Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre wird die Polizei auch in der kommenden Neujahrsnacht vielerorts wieder im Großeinsatz sein (Archivbild). (imago / Funke Foto Services)

Allein in Berlin ist die Polizei nach Behördenangaben am Silvesterabend und in der Neujahrsnacht mit 3.000 Einsatzkräften auf den Straßen unterwegs, um für Sicherheit zu sorgen. 1.000 weitere Polizisten sind demnach in Wachen und Streifenwagen im Einsatz. Um Krawalle in der Stadt und Angriffe auf Rettungskräfte nach Möglichkeit zu verhindern, wurden unter anderem Böllerverbotszonen eingerichtet. Für die traditionelle Silvesterparty am Brandenburger Tor gelten hohe Sicherheitsvorkehrungen.

Auch in anderen großen Städten gelten Böllerverbotszonen, etwa in Köln und Düsseldorf. Zudem setzt die Polizei beispielsweise in Essen und Duisburg auf mobile Videoüberwachung.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.