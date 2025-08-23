Geplante Abschaffung

Der Kulturpass ist ein Angebot der Bundesregierung für junge Erwachsene. (picture alliance / CHROMORANGE / Udo Herrmann)

Zuvor hatte der Bundesrechnungshof erklärt, dass der Bund keine verfassungsrechtliche Finanzierungskompetenz habe. Kulturstaatsminister Weimer hatte daraufhin erklärt, dass der Bund die Kulturförderung Jugendlicher künftig anders gestalten werde

Den Kulturpass gibt es seit 2023. Junge Menschen, die im laufenden Jahr ihren 18. Geburtstag feiern, können per App ein Budget von 100 Euro freischalten. Dafür können sie Konzerte, Museen und Theater besuchen oder sich Bücher, Platten und CDs und Musikinstrumente kaufen.

