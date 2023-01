Holiday ohne Ice

Wintersport in der Energie- und Klimakrise

Kurz war es eiskalt, aber mittlerweile ist dieser Winter viel zu warm. In den Skigebieten schmilzt der teure Kunstschnee. Auch für Eislaufen und Rodeln sind die Zeiten nicht gut. Was geht noch beim Wintersport und was ist überhaupt vertretbar?

Hübert, Henning | 14. Januar 2023, 09:10 Uhr