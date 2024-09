Boliviens Hauptstadt La Paz ist wegen der Waldbrände in Rauch eingehüllt. (AP / Juan Karita)

Wie das Verteidigungsministerium in La Paz mitteilte, soll der Schritt helfen, internationale Hilfe zu koordinieren. Nach Angaben der brasilianischen Raumfahrtforschungsagentur Inpe, die auch Waldbrände erfasst, sind in Bolivien in diesem Jahr bereits drei Millionen Hektar Land verbrannt, so viel wie seit 2010 nicht mehr. Auch aus Brasilien werden nach einer Rekorddürre starke Brände gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.