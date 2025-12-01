Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue (Archivbild) (picture alliance / dpa / Pool AP / Maryam Majd)

Ehrenamtlich Engagierte seien ein "Bollwerk gegen die Gleichgültigkeit", sagte Steinmeier laut vorab veröffentlichtem Redetext. Die 20 im Schloss Bellevue ausgezeichneten Frauen und Männer stünden stellvertretend für rund 30 Millionen Menschen, die sich in Deutschland engagieren, betonte er. Ausgezeichnet wurden Privatpersonen aus fast allen Bundesländern, die sich unter anderem in den Bereichen Integration, interkultureller Austausch sowie humanitärer Projekte engagieren.

Die Verleihung findet im Vorfeld des Internationalen Tag des Ehrenamtes der UNO statt, der am 5. Dezember abgehalten wird.

