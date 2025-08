Kundgebungen

Demonstranten in Brasilia protestieren gegen die juristische Verfolgung von Ex-Präsident Bolsonaro. (picture alliance / Anadolu / Mateus Bonomi)

Sie reagierten damit auf die Ankündigung von Strafzöllen durch die USA gegen Brasilien in Höhe von 50 Prozent. Bolsonaro steht unter Hausarrest, weil er wegen eines Putschversuchs angeklagt ist. US-Präsident Trump sieht in Bolsonaro einen Verbündeten. Den neuen Strafzoll gegen Brasilien begründete er damit, dass die Anklage gegen Bolsonaro eine "politische Verfolgung" darstelle.

Außerdem verhängte die US-Regierung Sanktionen gegen einen Richter am Obersten Gerichtshof Brasiliens.

Am Freitag hatten in mehreren brasilianischen Städten tausende Menschen gegen Trump und die US-Zölle protestiert.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.