"Bomb Busters" von Hisashi Hayashi ist das "Spiel des Jahres" 2025. (dpa / Annette Riedl)

Die Auszeichung "Spiel des Jahres" 2025 geht an "Bomb Busters". Entwickelt wurde es von dem japanischen Autor Hisashi Hayashi. In "Bomb Busters" versuchen zwei bis fünf Personen am Tisch gemeinsam durch geschicktes Kombinieren die richtigen Kabel einer tickenden Bombe durchzuschneiden und diese damit zu entschärfen.

Der Verein "Spiel des Jahres" vergibt den international renommierten Hauptpreis seit mehr als 45 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.