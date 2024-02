Gegen zwei Schulen in Bingen gibt es Bombendrohungen (Symbolbild). (Imago / Westend61)

Betroffen sind zwei Schulen in Bingen. Sie wurden nach Angaben der Polizei am Morgen geräumt. Gestern hatte es bereits an Schulen in Neuwied Bombendrohungen gegeben. Es seien ähnliche Emails mit bedrohlichen Inhalten verschickt worden, hieß es. Die Hintergründe sind unklar. Bombendrohungen sind eine Straftat, die mit mehreren Jahren Gefängnis belegt werden kann.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.