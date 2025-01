Bombenfund bei Abrissarbeiten an der Carolabrücke in Dresden (picture alliance / dpa / Robert Michael)

Die Weltkriegsbombe war gestern an der teilweise eingestürzten Carolabrücke gefunden worden. Betroffen sind neben Anwohnern auch Touristen und Menschen, die in der Innenstadt arbeiten. Auch das Rathaus und etwa die Staatskanzlei liegen in dem Sperrradius von einem Kilometer. Der Bereich soll ab 9 Uhr evakuiert werden. An der Mitte September teilweise eingestürzten Spannbetonbrücke laufen seit Monaten Abrissarbeiten. Dabei war die 250 Kilogramm schwere Bombe in der Elbe entdeckt worden.

Menschen waren bei dem Einsturz nicht zu Schaden gekommen. Als Hauptgrund gilt eine durch Feuchtigkeit ausgelöste Spannungsriss-Korrosion. Das Bauwerk war 1971 fertiggestellt worden und wird nun vollständig abgetragen.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.