75 Jahre Grundgesetz

Bonn und Berlin feiern Demokratiefest

Das 75-jährige Bestehen des Grundgesetzes wird auch in der früheren Bundeshauptstadt Bonn gefeiert - mit einem "Fest der Demokratie". Bundespräsident Steinmeier sagte in der Villa Hammerschmidt, Demokraten dürften ihre Gemeinsamkeiten nicht vergessen. In Bonn hatte der Parlamentarische Rat das Grundgesetz ausgearbeitet und verkündet.