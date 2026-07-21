Sicherheitsrisiko

Routinemäßige Überprüfungen hätten ergeben, dass an einigen Bauteilen der Züge eine frühzeitige Materialermüdung auftreten könne, teilten die Stadtwerke Bonn mit. Deshalb müssten die betroffenen Bahnen intensiver überprüft werden. 60 der 75 Bahnen können seit heute vorübergehend nicht eingesetzt werden.
Der Stadtbahnausfall ist nur eines von mehreren Verkehrshindernissen in der früheren Bundeshauptstadt. Seit Anfang Juni ist die Bonner Nordbrücke für den Verkehr gesperrt. Zudem kommt es im regionalen Bahnverkehr zwischen Köln und Bonn wegen Sanierungsmaßnahmen immer wieder zu Ausfällen.
Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.