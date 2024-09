Das Haus der Geschichte gehört zu den meistbesuchten Museen in Deutschland. (imago images / Bonn.digital / Marc John)

Am Dienstagabend wird dort die Sonderausstellung "Nach Hitler. Die deutsche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus" eröffnet. Interessierten Besuchern bietet das Haus der Geschichte außerdem nach Voranmeldung Führungen durch die Depots an. Das Haus der Geschichte zeigt die komplette Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ab 1945 und gehört zu den meistbesuchten Museen in Deutschland.

