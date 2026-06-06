Sperrung der A565

Die Friedrich-Ebert-Brücke (Rheinbrücke Nord) ist wegen Schäden am Tragwerk gesperrt. (picture alliance / dpa / Benjamin Westhoff)

Die Brücke habe für die Bundesregierung höchste Priorität, bekräftigte der CDU-Politiker im Sender Phoenix. Es müsse alles getan werden, um die Befahrbarkeit wiederherzustellen. Derzeit nehme man ein genaues Schadensbild auf. Der Bund, der zuständig sei, werde mit Stadt, Landkreis und Landesverkehrsministerium schnell Lösungen erarbeiten. Schnieder betonte, viele deutsche Autobahnbrücken seien gleichzeitig gebaut worden und für heutige Verkehrslasten nicht mehr ausreichend. Deutschland lasse sich bei Infrastrukturprojekten schlecht mit anderen Ländern vergleichen, unter anderem wegen seiner Rolle als Transitland. Man sei jedoch bei der Sanierung tausender Brücken "gut im Plan".

Die 1967 errichtete Nordbrücke ist die wichtigste Ost-West-Verbindung für die Region Bonn/Rhein-Sieg. Die überraschende Sperrung diese Woche führt zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.