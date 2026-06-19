Schäden zu groß

Die gesperrte Bonner Friedrich-Ebert-Brücke/Nordbrücke (picture alliance/Geisler-Fotopress/Robert Schmiegelt)

Das Vergabeverfahren werde sofort starten, so dass möglichst noch im Juli mit dem Abriss begonnen werden könne, sagte Schnieder. Ziel sei es, dass die neue Brücke spätestens Ende 2028 für den Verkehr geöffnet werden könne.

Die A565-Rheinbrücke war Anfang Juni wegen neu entdeckter Schäden überraschend gesperrt worden. Sie ist die wichtigste Ost-West-Verbindung für die Region rund um Bonn und Köln.

Brücke in den 1960er Jahren gebaut

Die Bonner Nordbrücke ist Teil der A565 und die wichtigste Ost-West-Verbindung für die Region. Sie stammt aus den 1960er Jahren und ist marode. Bereits seit Februar galt ein Fahrverbot für Lastwagen über 7,5 Tonnen. Anfang Juni wurde die Autobahnbrücke über den Rhein dann unerwartet komplett für den Verkehr gesperrt. Aktuelle Prüfungen hätten strukturelle Schäden am Tragwerk ergeben, teilte die Autobahn GmbH zur Begründung mit.

Der ADAC sprach von einer "Vollkatastrophe". Viele Autofahrer würden in den Kölner Raum ausweichen und dort das ohnehin schon am Limit laufende Verkehrssystem belasten. Auch die Wirtschaft zeigte sich besorgt.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.