Charles Strouse im Jahr 2008

Er wurde 96 Jahre alt. Insgesamt schuf er mehr als ein Dutzend Broadway-Musicals. "Annie" wurde in New York mehr als 2.300 Mal aufgeführt. Seine Songs wurden von Frank Sinatra, Tony Bennett und Bob Dylan aufgenommen. Strouse schrieb auch Filmmusik, etwa für Klassiker wie "Bonnie and Clyde".

