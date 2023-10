Kleine Balkonkraftwerke dank Sonnen-Energie (picture alliance / dpa / Stefan Sauer)

Die Bundesnetzagentur zählt in Deutschland rund 300.000. Allein in den vergangenen drei Monaten wurden den Angaben zufolge mindestens 80.000 Anlagen in Betrieb genommen.

Die kleinen und vergleichsweise günstigen Balkonkraftwerke haben wegen der gestiegenen Strompreise an Popularität gewonnen. In der Regel bestehen sie aus ein bis zwei Solarmodulen und einem Wechselrichter. Dieser wandelt den Solarstrom in Haushaltsstrom um, der direkt in die Steckdose eingespeist werden kann.

Die Bundesregierung hat Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht, die es für Mieter und Wohnungsbesitzer leichter machen sollen, solche Anlagen zu installieren.

