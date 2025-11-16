Dominikanische Republik

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Es seien mehr als 480 Pakete mit insgesamt fast 500 Kilo Kokain beschlagnahmt worden, teilte die dominikanische Anti-Drogen-Behörde mit. Es habe zwei Festnahmen von Männern aus der Dominikanischen Republik gegeben.

US-Verteidigungsminister Hegseth hatte vor wenigen Tagen einen Militäreinsatz verkündet, der sich gegen sogenannte "Narko-Terroristen" in Lateinamerika richten soll. Die Vereinigten Staaten hatten bereits in den vergangenen Wochen mehrere Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in die Karibik entsandt. Sie attackieren zudem seit Wochen angebliche Schmugglerboote aus der Luft; es gab zahlreiche Tote. Die UNO und Menschenrechtsexperten werfen den USA, damit gegen das Völkerrecht zu verstoßen.

