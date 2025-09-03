Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Sechs Leichen seien an einem Strand in Carboneras im südspanischen Andalusien gefunden worden, hieß es aus Ermittlerkreisen. Eine weitere Leiche sei an einem Strand in Cabo de Gata in derselben Region entdeckt worden. Die deutsche Seenotrettungsorganisation Sea Watch hatte zuvor gemeldet, dass bei einem weiteren Bootsunglück vor der Küste Italiens sieben Leichen von Migranten geborgen worden seien.

Spanien und Italien sind neben Griechenland die wichtigsten Ankunftsländer für Migranten, die ohne gültige Papiere nach Europa gelangen wollen. Insbesondere die zentrale Mittelmeerroute von Nordafrika nach Italien gilt jedoch als extrem gefährlich.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.