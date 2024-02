Darf er antreten? Boris Nadeschdin will als Oppositionskandidat bei den Präsidentschaftswahlen in Russland ins Rennen gehen. (IMAGO / ITAR-TASS / Sergei Fadeichev)

Dass Wladimir Putin die kommende Präsidentschaftswahl in Russland erneut gewinnen wird, steht laut Experten außer Frage. Doch sein Herausforderer Boris Nadeschdin kam aus dem Stand auf die für eine Kandidatur benötigten 100.000 Stimmen. Anfangs wirkte Nadeschdin auf Beobachter wie ein liberaler Gegenkandidat von Putins Gnaden. Nachdem er sich aber im Fernsehen gegen den Krieg in der Ukraine und zur Abwahl Putins ausgesprochen hat, könnte er dem Regime zu kritisch geworden sein.

Boris Nadeschdin wurde 1963 in Taschkent (Usbekistan) geboren, ist studierter Physiker und Ingenieur und seit 1990 als Politiker tätig. Er war lange aktiv in der Partei "Union der rechten Kräfte" mit anderen Liberalen wie Boris Nemzow, der 2015 erschossen wurde.

Zurzeit ist Nadeschdin Abgeordneter im Lokalparlament seiner Heimatstadt Dolgoprudny in der Oblast Moskau. Er sagt über sich selbst, dass er nicht das Charisma von Nemzow oder Nawalny hat. Er sei "ein intelligenter, lieber Mensch", werde aber nie ein Che Guevara werden, so Nadeschdin über Nadeschdin.

Boris Nadeschdin positioniert sich klar als Gegner des russischen Präsidenten Putin. Dieser sei dabei, Russland in die Vergangenheit zu ziehen und die grundlegenden Institutionen eines modernen Staates zu vernichten, so Nadeschdin auf seiner Wahlkampfseite.

Nadeschdin plädiert für ein Ende des Krieges in der Ukraine, für Verhandlungen mit Kiew und mit dem Westen. Den Angriff auf die Ukraine bezeichnet er als einen "Fehler" Putins. Er kritisiert zudem, dass "keine Ziele erreicht" wurden. In einem Social-Media-Posting vom 31. Januar 2024 nannte er Putins Präsidentschaft eine "Diktatur".

Die Slawistin Tamina Kutscher warnt davor, sich Illusionen über Chancen Boris Nadeschdins zu machen. Dieser könne nicht gewinnen, er sei lediglich das "Stimmungsbarometer, maximal der Staubsauger für die Stimmen der Unzufriedenen" in Russland.

Andere gingen sogar davon aus, dass Nadeschdins Kandidatur mit dem Kreml abgesprochen sei. Dieser durfte sogar im Staatsfernsehen auftreten – dem russischen Informationsmedium Nummer eins.

Nadeschdin schien wie ein Feigenblatt und schwacher liberaler Kandidat. Doch dann sprach er sich bei einem TV-Auftritt deutlich dafür aus, Putin abzuwählen. Seither ist er aus dem russischen Fernsehen verbannt.

Dies könnte ihm auch für die Abstimmung passieren: Über Nadeschdins Kandidatur muss bis zum 10. Februar die Wahlkommission entscheiden. Jüngst hat sie aber 15 Prozent der Unterstützerunterschriften als "fehlerhaft" aberkannt. Dies würde bedeuten, dass er nicht zur Wahl zugelassen wird.

Würde Nadeschdin tatsächlich abgelehnt, wäre er der zweite Präsidentschaftskandidat, der nicht zur Wahl steht, weil er sich gegen den Krieg ausgesprochen hat. Dies könnte auf eine gewisse Nervosität im Kreml deuten, so Alexander Graf Lambsdorff, der deutsche Botschaft in Russland - "trotz der Kontrolle, die dieses Regime ausübt. Eine Nervosität, die nicht erklärlich ist, jedenfalls nicht aus den Zahlen, die man in Umfragen sieht."

Boris Nadeschdin wird Wladimir Putin nicht gefährlich werden können; auch andere Oppositionelle wirken machtlos. Die Opposition in Russland ist weitgehend im Exil, im Gefängnis oder eingeschüchtert.

Der bislang prominenteste Oppositionelle, Alexej Nawalny, sitzt seit 2021 im Gefängnis, immer wieder in Isolationshaft. Wochen vor und während seiner Verlegung in eine Strafkolonie unweit des Polarkreises im Dezember war nichts über seinen Aufenthaltsort und seinen Gesundheitszustand bekannt. In seinem neuen Gefängnis angekommen, rief Nawalny Anfang Februar zu Protesten bei der Präsidentschaftswahl auf.

Laut dem deutschen Botschafter in Russland, Alexander Graf Lambsdorff, sei Protest derzeit kaum noch möglich. Es gebe nur eine bemerkenswerte Ausnahme: "Die Ehefrauen und Mütter von mobilisierten Soldaten, die jeden Samstag Blumen niederlegen." Man dürfe die Proteste der Frauen aber nicht überschätzen, so Lambsdorff. Deren Ziel sei in erster Linie, "dass ihre Männer, ihre Söhne, ihre Brüder von der Front zurückkommen".

Obwohl seine Kandidatur aussichtslos ist, gibt Nadeschdin russischen Oppositionellen offenbar neuen Mut. Lambsdorff berichtet, dass die Kandidatur in Moskau derzeit "das Thema schlechthin" ist. Anfangs hätten ihn Teile der Opposition zwar "ein bisschen skeptisch gesehen", dann habe er aber als Gegner des Ukrainekrieges "ein sehr klares Profil entwickelt".

