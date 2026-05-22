Tierseuchen

Erste Bornavirus-Infektion in Mecklenburg-Vorpommern bestätigt. (IMAGO / Zoonar)

Laut Schweriner Gesundheitsministerium ist es der erste Nachweis in dem Bundesland. Wie es der betroffenen Person geht, wurde nicht mitgeteilt.

Die Tierseuche selbst ist seit mehr als 100 Jahren bekannt. Das Bornavirus wird in seltenen Fällen von Feldspitzmäusen auf den Menschen übertragen, unter anderem über Kot, Urin, Speichel. Die Erkrankungen verlaufen in der Regel lebensbedrohlich. Das Virus verursacht beim Menschen schwere Entzündungen des Gehirns.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.