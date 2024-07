Orban-Treffen mit Putin, Trump und Xi

Borrell kündigt Boykott von Außenministertreffen in Ungarn an

Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat als Reaktion auf die Moskau-Reise des ungarischen Regierungschefs Orban den Boykott eines Ministertreffens in Budapest angekündigt. Er werde stattdessen als "symbolisches Signal" das informelle Außen- und Verteidigungsministertreffen Ende August in Brüssel einberufen, kündigte Borrell an.

23.07.2024