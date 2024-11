Krieg in Nahost

Josep Borrell wirft Israel Menschenrechtsverletzungen im Gazakrieg vor (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Geert Vanden Wijngaert)

Das melden mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend. In einem Brief an die EU-Außenminister führt Borrell demnach "ernste Bedenken über mögliche Verletzungen des humanitären Völkerrechts in Gaza" an.

Der politische Dialog mit Israel sieht unter anderem einen regelmäßigen Austausch zur Stärkung der Beziehungen und zur Weiterentwicklung der Partnerschaft vor. Borrell hatte bereits im Oktober angekündigt, dass er bei dem nächsten Außenministertreffen eine Debatte über Israels Kriegsführung im Gazastreifen und im Libanon führen will. Dass der Vorschlag Borrells für ein Aussetzen des Dialogs die notwendige einstimmige Zustimmung findet, gilt als wenig wahrscheinlich, weil Länder wie Ungarn und Tschechien klar auf der Seite Israels stehen.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.