Gemeinsamer Appell

Nach israelischen Angriffen zerstörte Gebäude im Gazastreifen (picture alliance / dpa / Abed Rahim Khatib)

In einem Gastbeitrag der beiden Politiker für das "Handelsblatt" heißt es, eine neue Spirale der Gewalt liege im Interesse von niemandem. Vielmehr müsse es sofortige Waffenstillstände im Gaza-Streifen und im Libanon geben. Mit Lammy nimmt heute erstmals seit dem Brexit ein britischer Außenminister an einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen teil. Dabei sollen neue Sanktionen gegen den Iran beschlossen werden. Die Europäische Union und ihre Partner werfen Teheran vor, ballistische Raketen an Russland geliefert zu haben. Ein weiteres Thema der Beratungen in Luxemburg ist die Lage in der Ukraine. Dazu ist eine Videokonferenz mit dem neuen ukrainischen Außenminister Sybiha geplant.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.