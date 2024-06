BVB und Trainer Terzic trennen sich (Archivbild). (Bernd Thissen/dpa)

Terzic erklärte, er habe das Gefühl, dass der anstehende Neustart von einem neuen Mann an der Seitenlinie begleitet werden sollte. Der BVB hatte in der abgelaufenen Saison zwar das Champions-League-Finale erreicht, blieb in der Bundesliga mit Platz fünf jedoch unter den Erwartungen.

Sein Nachfolger soll Medienberichten zufolge Ex-BVB-Profi Nuri Sahin werden. Wie die "Bild" berichtete, soll es zwischen dem 35-Jährigen und der Führungsetage nur noch um die Klärung letzter Details gehen. Co-Trainer wird demnach der frühere BVB-Spieler Sven Bender, der zuletzt wie Sahin an der Seite von Terzic als dessen Assistent gearbeitet hatte.

Medienbericht über Hummels-Aus

Und auch Innenverteidiger Mats Hummels steht nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" vor dem Aus bei Borussia Dortmund. Wie die Zeitung berichtet, erhält Hummels kein Angebot für ein weiteres Jahr bei den Dortmundern. Sein auslaufender Vertrag werde nicht verlängert. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Fußball-Nationalspieler Hummels, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die Heim-EM nominiert wurde, spielte von 2008 bis 2016 sowie nach seiner Rückkehr vom FC Bayern München seit 2019 für den BVB.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.