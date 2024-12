Automobilzulieferer

Auch bei Bosch droht Stellenabbau. (Bernd Weißbrod/dpa)

Bislang war weltweit von 5.500 Arbeitsplätzen die Rede, davon 3.800 allein in Deutschland. Gesamtbetriebsratschef Sell appellierte an die Geschäftsleitung, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Die Arbeitnehmer seien bereit, über eine Vier-Tage-Woche zu reden, um einen Jobabbau zu verhindern, sagte Sell. Bosch begründet seinen Sparkurs unter anderem damit, dass im Software-Bereich für das Autonome Fahren weniger Mitarbeiter gebraucht würden. Der Stellenabbau soll sozialverträglich ablaufen; betriebsbedingte Kündigungen bis mindestens Ende 2027 nicht erfolgen.

