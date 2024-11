Autozulieferer

Bosch verfügt weltweit über mehr als 400 Standorte. (picture alliance / dpa / Tom Weller)

Rund 10.000 Mitarbeiter seien betroffen, unter anderem an Standorten in Baden-Württemberg und Niedersachsen. Die meisten von ihnen hätten bislang Verträge über 38 oder 40 Stunden, sagte eine Sprecherin. Mit der Kürzung der Arbeitszeit würde sich auch das Gehalt entsprechend verringern. Der Betriebsrat kündigte Widerstand gegen das Vorgehen des Konzerns an.

Bosch will wegen der Krise in der Autoindustrie in den kommenden Jahren weltweit bis zu 5.500 Stellen streichen. Mehr als zwei Drittel der Jobs sollen in Deutschland wegfallen. Weltweit beschäftigt die Robert Bosch GmbH aus Stuttgart mehr als 400.000 Menschen.

