Forschungszentrum von Bosch in Renningen (Bernd Weißbrod/dpa)

Wie das Unternehmen aus Gerlingen bei Stuttgart mitteilte, lag das Ergebnis nach Steuern im vergangenen Jahr bei minus 400 Millionen Euro. Ein Grund seien die hohen Kosten für den Stellenabbau, etwa für Abfindungen. Negativ ausgewirkt hätten sich zudem die gestiegenen US-Zölle. Bosch ist nach eigenen Angaben in vielen Bereichen international nicht mehr wettbewerbsfähig. Allein im Zulieferbereich will das Unternehmen in den kommenden Jahren deshalb bis zu 22.000 Stellen streichen.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.