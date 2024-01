Nationalflaggevon Bosnien-Herzegowina (imago / AFLO)

Der Tag ist umstritten, weil das Datum auf die Abspaltung der Serben 1992 zurückgeht und an den Bosnienkrieg erinnert, der drei Monate nach der Abspaltung ausbrach. Seit Kriegsende 1995 ist Bosnien-Herzegowina in zwei Teilrepubliken gegliedert - in die überwiegend von bosnischen Serben bewohnte Republika Srpska und die kroatisch-muslimische Föderation Bosnien und Herzegowina. In der serbischen Teilrepublik gibt es seit Jahren Abspaltungsbemühungen. Serbenführer Dodik wiederholte die Forderung in seiner Rede in diesem Jahr.

Der Feiertag selbst wurde 2015 vom bosnischen Verfassungsgericht als "diskriminierend" gegenüber den Bosniaken und Kroaten im Land verurteilt. Auch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, stufte ihn als verfassungswidrig ein.

