Ukraine-Krieg

Botschafter Makeiev: "Es ist falsch, Zugeständnisse von der Ukraine zu erwarten"

Anlässlich des Ukraine-Gipfels in London hat der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeiev, davor gewarnt, zu viele Zugeständnisse von seinem Land zu erwarten. Es wäre falsch, wenn die Ukraine nach all den russischen Kriegsverbrechen und Zerstörungen zu so etwas genötigt würde, sagte Makeiev im Deutschlandfunk.