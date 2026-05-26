Fossile Energien

Albert Manifold muss nach acht Monaten als Vorsitzender des Mineralölkonzerns BP sein Amt aufgeben. (picture alliance / empics / Niall Carson)

Das Unternehmen teilte mit, es lägen ernste Bedenken hinsichtlich Unternehmensleitlinien, Aufsicht und Führung vor. Details wurden nicht genannt. Manifold war erst im Oktober an die Konzernspitze berufen worden. Er sollte nach verstärkten Investitionen in Erneuerbare Energien einen Strategieschwenk zurück zu fossilen Energieträgern vollziehen. Der inzwischen eingesetzte Interims-Vorsitzende von BP, Ian Tyler, erklärte, die Konzernführung halte an dieser Strategie fest und werde nun deren Umsetzung beschleunigen, mit dem Ziel, Gewinne für Aktionäre zu erwirtschaften.

Unmittelbar nach der Ankündigung fiel der Aktienkurs von BP an der Londoner Börse um zwischenzeitlich bis zu neun Prozent.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.