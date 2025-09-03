Die ukrainische Luftverteidigung fängt in der Nacht Drohnen ab, die von Russland abgefeuert wurden. (AFP / SERGEI SUPINSKY)

Die meisten Geschosse hätten abgefangen werden können, hieß es. An etlichen Orten habe es dennoch Einschläge gegeben. In der Zentralukraine wurden den Behörden zufolge mindestens fünf Menschen verletzt.

Ziele waren unter anderem Bahnanlagen. Russland hatte Angriffe auf die Infrastruktur zuletzt verstärkt. An mehreren Orten im Westen und Norden der Ukraine verursachten die Angriffe Brände. Der ukrainische Präsident Selenskyj bezeichnete die jüngsten Angriffe als russische Machtdemonstration und forderte eine Antwort Verbündeten Kiews.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, die Ukraine habe Drohnenangriffe auf Ziele im russischen Hinterland unternommen. Mehr als 100 seien abgefangen worden.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.