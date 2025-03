Automobilwirtschaft

Die Tesla-Fabrik in Brandenburg (Patrick Pleul / dpa / Patrick Pleul)



Der Absatz aller Elektroautos in der EU stieg dagegen in den beiden Monaten um mehr als 28 Prozent auf gut 255.000 Fahrzeuge. Besonders stark war das Wachstum in den Ländern Deutschland, Belgien und in den Niederlanden. Wie der Europäische Branchenverband ACEA mitteilte, wurden insgesamt rund 56.000 Tesla-Fahrzeuge ausgeliefert. Das war ein Rückgang von 49 Prozent.Der Absatz aller Elektroautos in der EU stieg dagegen in den beiden Monaten um mehr als 28 Prozent auf gut 255.000 Fahrzeuge. Besonders stark war das Wachstum in den Ländern Deutschland, Belgien und in den Niederlanden.

Tesla hatte zuletzt wegen der Rolle von Unternehmenschef Musk als Berater von US-Präsident Trump einen Imageschaden erlitten. So wurden in den USA und in Europa etwa Tesla-Fahrzeuge in Brand gesetzt sowie Autohäuser und -Ladestationen attackiert.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.