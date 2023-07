Auf einem Auto-Frachter vor der Küste von Ameland ist ein Brand ausgebrochen. (AFP / HANDOUT)

Das Feuer war in der vergangenen Nacht möglicherweise durch ein defektes Elektro-Fahrzeug ausgebrochen, das unter Deck in Brand geraten war. Die Besatzung versuchte vergeblich, die Flammen zu löschen. Ein Mensch kam dabei ums Leben, mehrere weitere wurden durch Rauchvergiftungen oder bei der Evakuierung verletzt, meldete die Küstenwache. Ihr ist es inzwischen gelungen, den Frachter an einem Schlepper festzumachen. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass er abtreibt und eine wichtige Seeroute blockiert. Das 30 Meter hohe Frachtschiff habe Schlagseite, deshalb sei es nicht auszuschließen, dass es sinke. Umweltorganisationen befürchten für diesen Fall schwerwiegende Auswirkungen.

Das Schiff hat rund 3.000 Autos geladen und war unterwegs von Bremerhaven nach Port Said in Ägypten. 25 der Fahrzeuge sind E-Autos.

