Brand auf der Krim: Am Horizont steigen schwarze Rauchwolken auf. (IMAGO/ITAR-TASS/Mikhas Sibilevsky)

Das teilte der örtliche Gouverneur per Telegram mit. Betroffen seien Einwohner von vier Ortschaften. Wegen des Feuers sei eine Autobahn gesperrt worden, hieß es weiter. Die ukrainische Seite sprach von Explosionen auf dem Gelände.

Zuvor war die südukrainische Hafenstadt Odessa erneut unter russischen Beschuss geraten. In der vergangenen Nacht waren laut Berichten örtlicher Medien Explosionen in der Stadt zu hören. Odessas Gouverneur bestätigte auf dem Online-Dienst Telegram, dass die Luftverteidigung der Region aktiv gewesen sei. Bereits in der Nacht zuvor hatte Russland Odessa am Schwarzen Meer mit Attacken aus der Luft überzogen. Weitere Angriffe wurden aus der Hauptstadt Kiew und in einem Dorf im ostukrainischen Gebiet Donezk gemeldet.

19.07.2023