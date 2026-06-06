Die Bar "Le Constellation" in Crans-Montana nach dem Feuer. Der Brand-Schutz wurde von den Behörden lange nicht kontrolliert. (IMAGO / MAXPPP / IMAGO / LP / Olivier Arandel)

Ihr werde nun auch Urkundenfälschung vorgeworfen, teilte ihr Anwalt mit. Demnach soll die Beschuldigte eine Rechnung aus dem Jahr 2015 manipuliert haben, bei der es um den Kauf von Schaumstoffen während der damaligen Umbauarbeiten des Lokals geht. Der Anwalt wies den Vorwurf eigenen Angaben zufolge zurück.

In der Silvesternacht war im Untergeschoss der Bar "Le Constellation" in Crans-Montana ein Brand ausgebrochen. Die Ermittler vermuten, dass die Katastrophe durch an Flaschen befestigte Feuerwerksfontänen ausgelöst wurde, die der Decke zu nahe kamen. Diese war offenbar mit dem in der Rechnung aufgeführten Schaumstoff verkleidet.

Gegen die Barbetreiberin und ihren Ehemann laufen bereits Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung, der fahrlässigen Körperverletzung sowie der fahrlässigen Brandstiftung.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.