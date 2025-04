Ein Brand in Paris hat weithin sichtbare Rauchschwaden ausgelöst, verletzt wurde niemand. (Idhir Baha/AFP/dpa)

Die Feuerwehr teilte in der Nacht mit, man habe das Feuer im 17. Arrondissement im Nordwesten der Hauptstadt um kurz vor Mitternacht unter Kontrolle bringen können. Ein Mitarbeiter des Unternehmens wurde leicht verletzt. Der Brand hatte weithin sichtbare Rauchschwaden verursacht, die Stadtautobahn in dem Gebiet wurde zeitweise gesperrt.

Innenminister Retailleau erklärte, es seien keine Giftstoffe in die Luft gelangt. In der Recycling-Anlage in der Nähe des Justizgebäudes im Norden der Stadt werden die Abfälle von 82 Kommunen aus dem Großraum Paris verarbeitet.

