Zugverkehr

Das teilte eine Sprecherin der Bahn mit. Die ICE- und IC-Züge der Verbindung Hannover – Wolfsburg – Berlin werden umgeleitet und verspäten sich um bis zu 70 Minuten. Bei den IC-Zügen zwischen Hannover und Magdeburg rechnet die Bahn mit einer Verspätung von rund 25 Minuten. Einzelne Züge fallen komplett aus. Auch im Nahverkehr gibt es Ausfälle und Verspätungen.
Das Feuer war nach Angaben der Bundespolizei am Freitagabend aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen.
Diese Nachricht wurde am 13.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.