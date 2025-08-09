Die Flammen seien allerdings noch nicht vollständig gelöscht, teilte die örtliche Feuerwehr mit. Córdobas Bürgermeister Bellido erklärte, das Bauwerk sei durch das rasche Vorgehen der Brandbekämpfer gerettet worden.
Das Feuer war am Abend ausgebrochen. Nach Angaben spanischer Medien geriet eine Kehrmaschine in Brand. Die Moschee-Kathedrale von Córdoba zählt zum Unesco-Weltkulturerbe. Im vergangenen Jahr besuchten sie rund zwei Millionen Menschen.
Diese Nachricht wurde am 09.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.