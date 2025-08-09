Spanien
Brand in weltberühmter Moschee-Kathedrale von Córdoba unter Kontrolle

Ein Feuer in der weltberühmten Kathedrale der südspanischen Stadt Córdoba ist unter Kontrolle gebracht worden.

    Es ist dunkel. Links ein Hotel. Rechts an der Mauer der Kirche stehen Feuerwehrfahrzeuge und Feuerwehrmänner, die einen Schlauch ins innere des Gebäudes verlegt haben. Im Hintergrund steigt Rauch auf,
    Löscharbeiten an der Kathedrale. (Madero Cubero / EUROPA PRESS / dpa )
    Die Flammen seien allerdings noch nicht vollständig gelöscht, teilte die örtliche Feuerwehr mit. Córdobas Bürgermeister Bellido erklärte, das Bauwerk sei durch das rasche Vorgehen der Brandbekämpfer gerettet worden.
    Das Feuer war am Abend ausgebrochen. Nach Angaben spanischer Medien geriet eine Kehrmaschine in Brand. Die Moschee-Kathedrale von Córdoba zählt zum Unesco-Weltkulturerbe. Im vergangenen Jahr besuchten sie rund zwei Millionen Menschen.
