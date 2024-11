Auf das Pollizeipräsidium Hagen wurde ein Brandanschlag verübt. (Roberto Pfeil / dpa / Roberto Pfeil)

Wie die Polizei mitteilte, warf eine unbekannte Person in der vergangenen Nacht einen Molotow-Cocktail auf die Eingangstür, der aber auf dem Bürgersteig zerschellte und nicht in Flammen aufging. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Über mögliche Hintergründe ist noch nichts bekannt.

Für Tomahogh wurde ein besonderer Schutz angeordnet. Sie ist seit gut zwei Jahren Polizeichefin in Hagen. In einem früheren Amt in Essen war sie mit der Bekämpfung von Clan- und Rockerkriminalität betraut.

