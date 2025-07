Australien

Die verkohlte Eingangstür der Synagoge nach dem Anschlag. (James Ross / AAP / dpa )

Die Polizei erklärte, der 34-Jährige aus dem südöstlichen Bundesstaat New South Wales sei am Abend im Zentrum Melbournes gefasst worden. Er werde noch heute einem Richter vorgeführt. Über das Motv für den Anschlag ist noch nichts bekannt. Ein möglicher terroristischer Hintergrund wird geprüft.

Ein Mann hatte am Freitagabend die Tür der Synagoge in Brand gesetzt, in der sich etwa 20 Menschen zu Beginn des jüdischen Ruhetags Schabbat versammelt hatten. Sie konnten das Gebäude unverletzt durch die Hintertür verlassen.

Der australische Premierminister Albanese verurteilte die Tat als einen feigen Akt der Gewalt. In Melbourne im Südosten des Landes lebt Australiens größte jüdische Gemeinde mit rund 55.000 Mitgliedern.

