Bildungspolitik

Steffen Freiberg (SPD), Bildungsminister des Landes Brandenburg. (dpa / Bernd Settnik)

Die Landesregierung in Potsdam teilte mit, allen Schülern und Lehrern stünden mit dem aktuellen Schuljahresbeginn Computerprogramme zur Verfügung, die automatisch mit Menschen sprechen und interagieren können; sogenannte Chatbots. Man sei nach Bremen das zweite Land, das dafür die Software "Telli" einführe. Es soll Pädagogen bei der Unterrichtsgestaltung unterstützen und kann auch von den Kindern und Jugendlichen beim Lernen genutzt werden.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.