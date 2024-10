Regierungsbildungen

Brandenburgs Ministerpräsident Woidke und BSW-Landeschef Crumbach (Soeren Stache/dpa)

Das teilten der geschäftsführende Ministerpräsident Woidke von der SPD und BSW-Spitzenkandidat Crumbach in Potsdam mit. In den Gesprächen habe es erhebliche Schnittmengen gegeben. Die Spitzen der Landesverbände beider Parteien müssen der Empfehlung noch zustimmen.

Die Sondierungen in Brandenburg hatten knapp vier Wochen Zeit in Anspruch genommen. Nach der Landtagswahl am 22. September haben in Brandenburg nur SPD und BSW eine realistische Chance auf eine Mehrheit im Parlament.

Weitere Informationen

Regierungsbildung in Sachsen und Thüringen - Wagenknecht weist Kritik zurück

Diese Nachricht wurde am 28.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.