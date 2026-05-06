E-Zigaretten

Auch eine Gefahr für die Umwelt: Einweg-Vapes. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Vuk Valcic)

Diese sogenannten Vapes, bei denen sich weder Batterie noch Flüssigkeit austauschen ließen, seien eine Gefahr für die Umwelt, erklärte Brandenburgs Ressortchefin Mittelstädt, SPD, mit Blick auf die bevorstehende Umweltministerkonferenz in Leipzig. Zusammen mit NRW will sie dort einen entsprechenden Antrag einbringen. Die Bundesregierung soll so erneut aufgefordert werden, das Verbot zeitnah umzusetzen. Der Bundesrat hatte sich bereits mehrfach dafür ausgesprochen. Die Bundesregierung selbst erklärte bereits ihre Bereitschaft. Pläne präsentierte sie aber noch nicht.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.