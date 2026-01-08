Nach Koalitionsbruch

Gesundheitsministerin Müller und Verkehrsminister Tabbert teilten ihren Schritt in einer Erklärung mit. Anfang der Woche waren drei Abgeordnete des BSW aus Partei und Fraktion ausgetreten, darunter Gesundheitsminister Crumbach. Das BSW habe sich von der Partei, in die er eingetreten sei, meilenweit entfernt, sagte Crumbach im Deutschlandfunk. Die Krawallopposition, die mittlerweile gemacht werde, sei nicht seine Art von Politik. Daraufhin hatte die Koalition keine Mehrheit mehr.
Ministerpräsident Woidke, SPD, erklärte das Bündnis mit dem BSW für beendet. Er will vorerst mit einer Minderheitsregierung weiterarbeiten, strebt aber eine Koalition der Sozialdemokraten mit der CDU an, die jetzt eine Mehrheit von zwei Stimmen im Landtag hätte.
