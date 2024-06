Sozialdemokratie

Brandenburgs sozialdemokratischer Ministerpräsident Woidke hat Versäumnisse der SPD im Europawahlkampf eingeräumt. (picture alliance / dpa / Michael Bahlo)

Die Sozialdemokraten hätten andere Themen ansprechen sollen und den Wählern besser erklären müssen, welche Vorteile Europa für sie habe, sagte Woidke im Deutschlandfunk . Politische Stabilität und Wohlstand seien ohne die EU gar nicht möglich, aber das habe man den Wählern offenbar nicht ausreichend vermitteln können.

Die SPD hatte bei der Europawahl am vergangenen Sonntag mit 13,9 Prozent der Stimmen ihr schlechtestes Ergebnis bei einer bundesweiten Wahl in Deutschland erzielt. Woidke betonte jedoch, dass die Europawahl keine Rückschlüsse auf die Haltung der Bevölkerung zur aktuellen Bundesregierung oder zu seiner Landesregierung in Brandenburg zulasse. Bei der Landtagswahl im Herbst gehe es um andere Themen und um andere Personen, so der SPD-Politiker.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.