Crans-Montana

Die Entscheidung der Walliser Richter gelte zunächst für drei Monate, hieß es aus Ermittlerkreisen. Der Mann mit französischer Staatsbürgerschaft war am Freitag unter Verweis auf die Fluchtgefahr festgenommen worden. Gegen ihn und seine Frau wird unter anderem wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und Körperverletzung ermittelt.
Bei dem Brand in der Silvesternacht waren 40 Menschen ums Leben gekommen, überwiegend Jugendliche. 116 Menschen wurden verletzt.
