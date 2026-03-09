Wie die Staatsanwaltschaft im Kanton Wallis bekanntgab, wird wegen fahrlässiger Brandstiftung, fahrlässiger Tötung sowie fahrlässiger schwerer Körperverletzung ermittelt. Insgesamt wird inzwishcen gegen neun Personen ermittelt, darunter auch die französischen Besitzer der Bar.
Die Kommune war in den Fokus der Behörden geraten, weil es entgegen gesetzlicher Verpflichtungen jahrelang keine Brandschutzkontrollen in der Bar in Crans Monanta gegeben hatte. In der Neujahrsnacht hatte Pyrotechnik die dortige Deckenverkleidung in Brand gesetzt. 41 Menschen wurden getötet, 115 weitere wurden verletzt.
Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.