AfD-Parteivize

Brandner sagte der Zeitung "Die Welt", er kenne leider nicht sämtliche - Zitat - "fragwürdige Gestalten, Kriminelle und Idioten, die mit Mikrofon und Kamera durch Deutschland laufen". Er fügte hinzu, hätte er Nerling gekannt, hätte er jeden Interviewwunsch abgelehnt. Nerling traf Brandner am vergangenen Samstag beim Landratswahlkampf im thüringischen Sonneberg. Wie auf einem von Nerling verbreiteten Video zu sehen ist, führte dieser an einem Wahlkampfstand ein Interview mit Brandner über mögliche Koalitionsoptionen der AfD in Ostdeutschland sowie die "Liebe zu Deutschland und dem deutschen Volk". Von Nerling nach einer möglichen Koalition mit den rechtsextremistischen Freien Sachsen gefragt, antwortete Brandner, die AfD rede grundsätzlich mit jedem. Jeder Demokrat sollte sich fragen, wie man Mehrheiten bilden könnte.

Nerling veröffentlicht seit 2017 Videoblogs mit rechtsextremen, antisemitischen und verschwörungsideologischen Inhalten. Er wurde wegen Volksverhetzung mehrfach verurteilt.

