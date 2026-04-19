Anschläge auf jüdische Einrichtungen
Brandsatz auf Synagoge in London: Polizei prüft Iran-Bezug

Nach einer Reihe von versuchten Brandanschlägen auf jüdische Einrichtungen in Großbritannien prüft die Polizei einen möglichen Bezug zum Iran.

    Polizeibeamte patrouillieren an einer Absperrung in der Nähe der Kenton United Synagogue in Harrow im Nordwesten Londons, nach einem versuchten Brandanschlag.
    Versuchter Brandanschlag auf Londoner Synagoge ( dpa / Jamie Lashmar)
    Die Polizei in London teilte mit, Anti-Terror-Ermittler untersuchten, ob Angriffe auf Synagogen und andere jüdische Einrichtungen sowie auf einen oppositionellen Sender pro-iranischen Gruppen zuzurechnen seien. Der jüngste Brand an einer Synagoge im Norden von London verursachte geringfügigen Schaden. Im März etwa wurden vier Krankenwagen einer jüdischen Hilfsorganisation in Brand gesetzt. Die israelische Regierung vermutet eine koordinierte Einschüchterungskampagne. Anschläge gab es auch in Rotterdam, Lüttich und Amsterdam.
    Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.