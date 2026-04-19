Anschläge auf jüdische Einrichtungen

Versuchter Brandanschlag auf Londoner Synagoge ( dpa / Jamie Lashmar)

Die Polizei in London teilte mit, Anti-Terror-Ermittler untersuchten, ob Angriffe auf Synagogen und andere jüdische Einrichtungen sowie auf einen oppositionellen Sender pro-iranischen Gruppen zuzurechnen seien. Der jüngste Brand an einer Synagoge im Norden von London verursachte geringfügigen Schaden. Im März etwa wurden vier Krankenwagen einer jüdischen Hilfsorganisation in Brand gesetzt. Die israelische Regierung vermutet eine koordinierte Einschüchterungskampagne. Anschläge gab es auch in Rotterdam, Lüttich und Amsterdam.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.